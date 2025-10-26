По Киеву ударили российские дроны: повреждены жилые дома, 12 людей пострадали

В ночь на 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Государство-агрессор Россия устроило очередную дроновую атаку; известно о разрушениях и пожаре. Пострадали по меньшей мере 12 человек.

Тревога в городе была объявлена около 02:25 воскресенья (отбой – в 03:05). Первую информацию об обстреле сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

В 02:40 стало известно, что обломки беспилотника упали на несколько этажей жилого дома в Деснянском районе. Ткаченко призвал всех не игнорировать воздушную тревогу.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что поврежден девятиэтажный жилой дом на уровне второго-третьего этажей.

Впоследствии появились данные о том, что по другому адресу в Деснянском районе произошло падение обломков дрона на крышу многоэтажки. По информации Кличко, речь идет о 16-этажном здании.

Кроме этого, крыша дома повреждена в Оболонском районе.

Что известно о пострадавших

Около 03:30 Ткаченко проинформировал о первом пострадавшем – ребенке, который попал в больницу. Далее количество пострадавших возросло до трех (двум из них оказана помощь на месте, без дальнейшей госпитализации).

По состоянию на 03:45 были данные о пяти пострадавших, в том числе двух детях. Впоследствии стало известно, что пострадавших уже 12, и четверо среди них – несовершеннолетние.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 25 октября, Россия продолжала обстрелы нашей страны. Тогда враг применил 128 дронов (из них около 90 "Шахедов"). Украинские защитники обезвредили 72 цели. Были зафиксированы прилеты 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

