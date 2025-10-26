В Киеве во время последнего обстрела погибли 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать

Россия в ночь на воскресенье, 26 октября, убила юную киевлянку и ее мать. Личность третьей жертвы российской дроновой атаки на украинскую столицу еще не установлена.

Количество пострадавших из-за ночных ударов приблизилось к 30 человек. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Что известно

Россияне продолжают терроризировать Киев лишенными какого-либо военного смысла ударами.

"Вторую ночь подряд Киев под прицельными ударами врага. Россия бьет по жилым кварталам, чтобы пострадало как можно больше гражданских. Тактика врага – террор, цель – боль и страдания людей", – отметил Клименко.

Министр добавил, что наибольшие разрушения в результате новой атаки на Киев потерпел Деснянский район: там по состоянию на 10 часов утра продолжались аварийно-спасательные работы. И именно там погибли люди.

"Сейчас подтверждено: погибли три человека(19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации), 29 ранены (среди них – семеро детей). Работают на местах поражений более сотни спасателей и полицейских, десятки единиц инженерной техники. Ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом, разбирают аварийные конструкции, проверяют устойчивость сооружений", – рассказал глава МВД.

В этом же районе спасатели до сих пор – без перерывов и остановок – продолжают ликвидацию последствий предыдущей атаки. Они разбирают завалы на двух локациях, куда враг ударил в ночь на субботу.

Клиименко добавил, что на месте работают психологи ГСЧС и полиции: они уже оказали психологическую помощь почти 150 киевлянам. На местах развернуты штабы полиции и спасателей, где принимают заявления и предоставляют необходимую консультацию.

"Каждый наш день – это борьба за жизнь. Каждая ночь – это экзамен на стойкость, который мы сдаем вместе. И мы выстоим", – резюмировал министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью россияне нанесли удары по Киеву. Повреждены жилые дома. По состоянию на 8 часов утра было известно о 29 пострадавших, среди которых – семеро детей, и трех погибших.

Накануне столица также находилась под вражеской атакой, на город захватчики направили дроны и баллистику. В нескольких районах Киева вспыхнули масштабные пожары, сообщалось о двух погибших и 13 раненых.

