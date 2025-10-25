Россия атаковала Киев баллистикой, вспыхнули пожары: первые детали

В ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. На данный момент известно об одной пострадавшей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. "В столице работает ПВО. Враг атакует город ракетами", – написал он.

Городской голова Виталий Кличко тоже сообщил, что Киев под атакой баллистикой. Впоследствии стало известно о вызовах медиков в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города.

Что известно о последствиях атаки РФ

В КГВА сообщили о пожарах на нескольких локациях в левобережной части города.

"Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, пылает нежилая застройка и автомобили", – написал Кличко.

В Дарницком районе, предварительно, повреждены окна в жилом доме.

По состоянию на 04:37 известно об одной пострадавшей в Днепровском районе. Медики оказывают помощь на месте, сообщил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 22 октября, российские войска устроили очередную дроновую атаку на Киев. Под ударом в этот раз были Подольский, Оболонский и Деснянский районы столицы. Известно как минимум о семи пострадавших.

Этому обстрелу предшествовал еще один – в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого вспыхнули пожары в нескольких районах города.

Горели, в частности, многоэтажки. Погибли по меньшей мере два человека, 29 киевлян пострадали, среди раненых – пятеро детей.

Вследствие российской террористической атаки на Киевщину в ночь на 22 октября погибли младенец, 12-летняя девочка и женщина. Их тела обнаружили на месте пожара частного дома в селе Погребы.

