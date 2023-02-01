Снег с дождем и 3°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 2 февраля

В Киеве и Киевской области в четверг, 2 февраля, синоптики прогнозируют небольшой снег, днем с дождем. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 3°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный 7-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 2 февраля. Облачно, небольшой снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла", – рассказали синоптики.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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