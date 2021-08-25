Скульптуры малышей-основателей Киева переодели в форму украинских военных. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Автор фигурок поздравил украинцев с праздником

В Киеве в честь Дня Независимости Украины переодели скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Мальчики стали носить форму украинских военных, а девочка – одежду врача.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры находятся на Почтовой площади столицы

"Друзья, с Днем Независимости Украины! Слава Украине! Героем слава!", – написал Журавель.

Скульптор рядом с малышами-основателями.
Видео дня

На фото, которые разместил скульптор, можно увидеть, что мальчики одеты в форму танкиста, летчика и моряка.

Лыбидь стала медсестрой.
Малыш в форме танкиста.

Отметим, фигуры малышей часто переодевают в честь какого-то события или праздника. Так, на день рождения спортсмена и мэра столицы Виталия Кличка на руки фигур одели боксерские перчатки.

Малыш в форме летчика.
Малыш в форме моряка.

А когда сборная Украины прошла в четвертьфинал Евро-2020, скульптуры переодели в форму отечественных футболистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве состоялся военный парад. В столице мероприятие проходило на улице Крещатик.

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