Скидки 70% в день смерти Путина: пострадавший от обстрела кафе в Киеве возобновил работу. Видео

В Соломенском районе Киева одно из кофеен, пострадавших в результате российских ракетных обстрелов РФ, пообещало скидки 70%. Их можно представить в день смерти диктатора Владимира Путина.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале OBOZ.UA. Волю и силу украинцев агрессору не сломить.

В Соломенском районе возобновила работу одно из кафе, пострадавшее в результате российских ракетных обстрелов РФ. После завершения ремонтных работ ее владельцы решили показать несгибаемость киевлян и то, что их не испугать обстрелами.

"Мы работаем! Хотя, из-за одного п**оца были вынуждены нормально так инвестировать в этот баннер, вместо окон. Когда тот п*оц сдохнет, у нас будут праздничные скидки -70%", – говорится в надписи возле заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

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