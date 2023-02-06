В Киеве и Киевской области применили аварийные отключения света: известна причина

В Киеве и Киевской области в понедельник, 6 июля, применили аварийные отключения света. Составленные ранее графики пока не действуют.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации со ссылкой на "Укрэнерго". Жителей столицы призвали потреблять электроэнергию сознательно.

"В Киеве сохраняется дефицит мощностей из-за похолодания и начала рабочей недели (после выходных работу возобновили многочисленные предприятия). Также в Киеве и Киевской области есть сетевые ограничения. Поэтому в столице применяются аварийные отключения. Особенно это ощущается в утренние и вечерние часы (пики потребления)", – говорится в сообщении.

В Киевские ГВА добавили, что в настоящее время графики отключений не действуют, а специалисты продолжают ремонтные работы на поврежденных энергообъектах в усиленном режиме.

Добавим, что проверить информацию о текущих отключениях в столице или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в школах Одессы из-за критической ситуации с обеспечением электричеством 6 и 7 января объявили каникулы. В детских садах областного центра будут работать дежурные группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые временно не проводятся.

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