Синоптики зафиксировали резкое падение уровня воды в Киеве. Фото

В Киеве в понедельник, 24 апреля, зафиксировали резкое падение уровня воды в реке Днепр – на 20 сантиметров. Аварийных подтоплений в столице нет.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Специалисты отслеживают ситуацию с наводнением в городе.

"По состоянию на 10:00 24 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве, у моста "Метро", составляет 9 283 см. Что на 20 см меньше вчерашнего показателя. Это самое большое падение уровня воды с начала половодья. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано", – рассказал Попко.

Однако, по словам начальника КГВА, говорить, что нынешнее половодье для столицы уже прошло, рано. Синоптики предупредили, что в результате возможных значительных осадков вероятна вторая волна паводка в конце апреля или начале мая.

"Но предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям", – резюмировал Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева молодежь устроила водные аттракционы на затопленной парковке у Северного моста. Ребята с помощью автомобилей катались на надувных матрасах, несмотря не то что вода была еще холодной.

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