"Родина-мать" в субботу получит тризуб вместо символики СССР. Фото

Установление тризуба на монумент "Родины-матери" в Киеве вместо уже снятых со щита символов Советского Союза начнется днем в субботу, 5 августа. Ориентировочно – после 14:00.

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Об этом на странице в Facebook сообщил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Пресс-служба показала фотографии стального герба, подготовленного к поднятию краном.

За день до этого, 4 августа, тризуб доставили на территорию национального музея. Его обмотали пленкой, чтобы защитить от повреждений.

"Знак княжеских времен Владимира Великого размером 4,5х7,5 метров транспортируют в музей. Уже совсем скоро он займет свое место на щите монумента "Родина-мать"", – писали представители учреждения в соцсети.

Они рассказали, что сначала средину щита закроют пластинами, поскольку после символики СССР там остались отверстия. Трезубец будет больше по размерам, чем советский герб.

Первое время новые элементы могут немного отличаться по цвету от самой скульптуры.

"На производстве проведут специальную обработку металла для пластин и трезубца, чтобы они кардинально не отличались от скульптуры. Но стоит добавить, что даже если оттенок сразу полностью не будет совпадать, это не будет долговременной проблемой. Ведь свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никоим образом не будут выделяться от общей композиции", – уточнили в музее.

Как транспортировали герб для "Родины-матери":

Как писал OBOZREVATEL:

– Госинспекция архитектуры и градостроительства ранее выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве.

– Демонтаж советской символики со щита закончился 1 августа.

– Член Госдумы РФ и ее комитета по обороне Андрей Гурулев размечтался об ударе "по символам украинской столицы". В частности, он призвал армию РФ атаковать "Родину-мать".

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