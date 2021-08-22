Репетиция парада 22 августа в Киеве: какие улицы перекроют. Карта

В воскресенье, 22 августа, в Киеве состоится финальная репетиция парада войск, который пройдет в столице на День Независимости во вторник, 24 августа. В связи с подготовкой к празднику в городе сегодня будут перекрывать ряд улиц.

Об этом сказано в сообщении на сайте Киевского городского совета. Движение начнут ограничивать в 15:30 и продлится это до 1:15 ночи. Изменения также затронут работу столичного общественного транспорта.

Во время репетиции на Крещатике и Майдане Незалежности:

Парк воинской части А0222 (А1937) – ул. Маршала Рыбалко – ул. В. Черновола – выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – Площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

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Аэродром "Святошин" – ул. Академика Туполева – по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро "Нивки" – проспект Победы – площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская и дальше:

Ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

Ул. Антоновича – ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

Воинская часть А0139 (проспект Победы 55/2) – проспект Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

После прохождения механизированной колонны по Крещатику:

Пл. Европейская – Владимирский спуск – Боричев спуск (по полосе встречного движения) – ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Черновола.

При возвращении колонны к месту тренировки для осуществления второго прохождения:

Выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская;

Ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

Ул. Антоновича – ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

Ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская – ул. Льва Толстого – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – площадь Победы;

Ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

После завершения репетиций:

Ул. Маршала Рыбалко – парк воинской части А0222 (А1937)

Пл. Европейская – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Черновола;

Проспект Победы – путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) – проспект Победы – в/ч А0139;

Проспект Победы – ул. Академика Туполева – аэродром "Святошин";

Проспект Победы – ул. В. Черновола – ул. Маршала Рыбалко – парк воинской части А0222 (А1937).

Временно будет приостановлена работа парковок на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Возможно временное приостановление:

автобусов маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500 ;

троллейбусов маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н ;

трамваев маршрутов № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Изменения в направлении движения (при необходимости):

автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее – ул. Казимира Малевича – ул. Ул.Короленковская – ул. Тарасовская – ул. Саксаганского – ул. Симона Петлюры;

автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская";

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная";

автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";

автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта";

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса в бульвару Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбус № 14 от Ботанического сада ст. м. "Дворец спорта";

троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".

Напомним, что в метрополитене Киева ограничат работу некоторых станций 23 и 24 августа. Это связано с праздничными мероприятиями ко Дню Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в Киеве состоялась вторая репетиция парада ко Дню Независимости. Движение транспорта в центре столицы снова перекрывали.