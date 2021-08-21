Киевский метрополитен закроет станции и изменит время работы: что изменится на выходных

Киевский метрополитен ограничит работу некоторых станций 23 и 24 августа. Это связано с праздничными мероприятиями ко Дню Независимости, запланированными в столице.

Также в ночь с 24 на 25 августа будет продлен график работы. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

В понедельник, 23 числа, на весь день закроют станцию "Золотые ворота".

В День Независимости, во вторник 24 числа, до 13:00 будут закрыты на вход и выход станция "Майдан Незалежности" и переход на станцию "Крещатик", а поезда будут следовать без остановки.

Также в этот день с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции "Крещатик" со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни.

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А в ночь на 25 августа метро будет работать на два часа дольше.

Кроме того, в случае необходимости могут ограничить вход на станцию "Олимпийская". Речь идет о времени перед началом праздничного концерта (в 18:30) и после его завершения.

В Украине запланировано около 150 торжественных мероприятий, посвященных 30-летию независимости нашей страны.

Среди них:

22 августа – церемония почтения памяти погибших украинских военнослужащих на Донбассе.

23 августа – церемония поднятия государственного флага на всех центральных площадях городов.

24 августа – военные парады в трех городах (Киеве, Днепре и Одессе).

Подробнее о том, как Украина будет отмечать День Независимости читайте в материале OBOZREVATEL.