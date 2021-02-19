Ради этой станции метро в Киеве снесли ряд зданий: уникальные фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Интерьер станции выглядит довольно необычно

Ради строительства станции метро Оболонско-Теремковской линии "Тараса Шевченко", пришлось снести целый ряд зданий.

Как сообщает 44, у нее прямая, островная 104-метровая платформа, ширина которой 10 метров. Ее открыли 19 декабря 1980 года.

На Подоле пришлось снести целый ряд зданий над трассой метро
Основная часть участка была сооружена открытым способом
Торжественный митинг
Сбойка правого перегонного тоннеля с котлованом станции "Тараса Шевченко"

Интерьер выглядит довольно необычно. Например, расстояние между колоннами равно 6 метрам, а не 4, как на большинстве других станций. В конце платформы можно увидеть барельеф с Тарасом Шевченко. Она облицована мрамором, а освещение из потолочных светильников и бра на колоннах достаточно приглушенное, что создает свою атмосферу.

Эскиз станции 1978 года
Станция в 80-е годы.

Изначально интерьер станции планировалось делать из белого мрамора, но уже на этапе строительства его не хватило, поэтому был использован серый мрамор. Возможно, к лучшему, ведь она выглядит уникально и красиво.

Эскиз кассового зала. Панно с цветами над проходом на платформу реализовано не было
Барельеф Тараса Шевченко дополнительно подсвечен несколькими софитами

Архитекторы, в ходе оформления, попытались создать некоторый украинский колорит, добавив ленты с ветками калины, которые можно заметить на колейных стенах (в верхней части) и на барельефе Кобзаря.

Технические дверцы с тематическими композициями

В перспективе, при строительстве Подольско-Выгуровской линии метро, именно на "Тараса Шевченко" планируется сделать пересадку, оборудовав два пересадочных узла.

Работы по строительству перехода должны быть выполнены без закрытия движения.
Судя по схемам, барельеф Т.Г. Шевченко будет демонтирован

Станция метро "Тараса Шевченка" названа в честь украинского писателя, поэта и художника, всем известного Национального Героя и символа Украины Тараса Шевченко. Проектными названиями станции были также "Заводская", "Фрунзенская", "Имени Фрунзе" и "Имени Шевченка".

Ранее OBOZREVATEL сообщал об истории станции киевского метрополитена, которую могли назвать "Красноказацкая".

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