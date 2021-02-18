Какую станцию метро Киева могли назвать 'Красноказацкой': интересные факты

Станцию Оболонско-Теремковской линии метро Киева "Почайна" при открытии могли назвать "Красноказацкая".

Как сообщает 44, она была открыта 19 декабря 1980 года. Является колонной станцией мелкого заложения с прямой островной платформой, длина которой 100 метров, а ширина – 10 метров.

"Почайна" была построена из сборных элементов. Сделана она по типу "Оболони", но имеет отличие в виде подшивного потолка из алюминия со светильниками. Чтобы она выглядела именно так, были использованы долговечные материалы, которые в сочетании между собой смотрятся органично.

На станции можно заметить металлические художественные украшения из чеканки, а над лестницей, ведущей к платформе, пассажиры с одного вестибюля могут видеть мозаику, а с другого – цветной витраж.

Название "Почайная" происходит от почти исчезнувшей реки, впадающей в Днепр. Есть свидетельства о том, что именно в водах Почайны происходило Крещение Руси. Современное название станция носит с 2018 года. До этого она называлась "Петровка".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на станции Оболонско-Теремковской линии метро Киева "Оболонь" установлены кованные композиции на тему театра, литературы и искусства.