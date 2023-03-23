Работу столичного метро продлят на час: обнародована дата и новый график

В Киеве с 26 марта работу столичного метрополитена продлят на 1 час. При этом закрываться станции на линиях будут в разное время с учетом следования последних поездов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Во время воздушной тревоги движение по наземной части метро будет прекращаться.

"С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час. Обратите внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях", – сообщили в пресс-службе.

Интервал движения поездов в час пик будет составлять 4-5 минут, а в выходные 9-10 минут.

График работы столичной подземки:

Напомним, в Киеве на маршрут №33, пролегающий от Троещины на Дарницу, вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг". В пиковые часы интервал движения на нем составит 15 минут.

решение о запрете проезда поездов Киевского метрополитена через мосты во время воздушной тревоги принималось из соображений безопасности. В настоящее время пассажиры должны быть защищены и находиться в укрытиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 апреля возобновляет работу станция метрополитена "Гидропарк". Для пассажиров будет открыт вестибюль №1.

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