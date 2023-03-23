В Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк": когда и как будет открыта

В Киеве с 1 апреля возобновляет работу станция метрополитена "Гидропарк". Для пассажиров будет открыт вестибюль №1.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Во время воздушной тревоги она не будет работать.

"С 1 апреля возобновляем работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров. Будет работать пока вестибюль № 1. Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки", – рассказал Кличко

Мэр столицы напомнил, что станция "Гидропарк" находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

"Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют наземными участками для безопасности пассажиров. Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", – резюмировал Кличко.

Напомним, в Киеве на маршрут №33, пролегающий от Троещины на Дарницу, вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг". В пиковые часы интервал движения на нем составит 15 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о запрете проезда поездов Киевского метрополитена через мосты во время воздушной тревоги принималось по соображениям безопасности. В настоящее время пассажиры должны быть защищены и находиться в укрытиях.

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