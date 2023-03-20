В Киеве между Троещиной и Дарницей будут курсировать 8 новых трамваев украинского производителя. Фото

В Киеве на маршрут № 33, пролегающий от Троещины на Дарницу, вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг". В пиковые часы интервал движения на нем составит 15 минут.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В городе продолжает обновлять общественный транспорт.

"Сегодня на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг". Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен. В пиковые часы интервал движения на нем составит 15 минут", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком. В общей сложности специалисты обновили 1076 метров пути, заменили 1809 шпал, демонтировали 2 стрелочных переезда. В настоящее время на объекте завершают работы по благоустройству.

Напомним, в Киеве в пятницу, 17 февраля, полностью возобновлена работа наземного общественного электротранспорта столицы. В общей сложности он не перевозил пассажиров в течение 56 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 0:00 26 марта сократят время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро будут работать дольше.

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