Пятерым правоохранителям сообщили о подозрении из-за взрыва в Шевченковском райсуде Киева: подробности

Офис генерального прокурора выписал подозрение пятерым сотрудникам правоохранительных органов в деле о взрыве гранаты в зале Шевченковского райсуда в Киеве. Ими оказались три надзирателя СИЗО, где содержался подрывник Игорь Гуменюк, а также двое бойцов Нацгвардии, которые нарушили правила ведения службы при подготовке и охране помещения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно данным следствия, трагический инцидент был подготовлен заранее и если бы силовики следовали инструкции, его можно было бы предотвратить.

Так, во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не производили его личный обыск и не проверяли вещи Гуменюка. Поэтому надзирателям инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а военнослужащим Нацгвардии – нарушение уставных правил часовой службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

"Установлено, что подсудимый долго готовился к побегу из-под стражи. Он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Планировал взорвать их в помещении суда, чтобы сбежать, используя панику", – указали у генпрокурора.

В камере, где содержался Гуменюк, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

"В помещении суда арестант применил взрывчатые средства. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда", – заключили в ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 5 июля прогремел взрыв в Шевченковском райсуде. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция, пострадали двое правоохранителей. Позже стало известно, что нарушитель погиб на месте происшествия – он подорвал себя.

Им оказался Игорь Гуменюк, он был бойцом батальона "Сич". Шевченковский районный суд длительно рассматривал уголовное дело, возбужденно против него, намеренно затягивал, из-за чего украинец находился более восьми лет под стражей, без приговора.