Кем был Гуменюк, устроивший взрывы в Шевченковском суде: все детали скандального дела

Игорь Гуменюк, устроивший 5 июля взрывы в Шевченковском суде, был бойцом батальона "Сич". 31 августа 2015 года, когда Верховная Рада в первом чтении проголосовала президентский законопроект о внесении изменения в Конституцию в части децентрализации – об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, под парламентом произошли столкновения и от выброшенной в толпу боевой гранаты погибли четверо нацгвардейцев.

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Следствие выяснило, что гранату тогда бросил Гуменюк, а помог ему в этом ровесник, боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь", Сергей Крайняк. Он якобы зажег дымовую шашку, чтобы отвлечь людей и помочь Гуменюку совершить взрыв, пишет "Судебный репортер"(чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так уже почти 8 лет Гуменюк находился под стражей без приговора. Ранее у него уже изъяли неиспользованную боевую гранату.

10 февраля этого года Гуменюка пытались взять на поруки четыре человека, среди которых бывший нардеп от партии "Свобода" Андрей Ильенко. Тогда суд планировал проводить заседание с 12 часов и "до упора". Но через 2,5 часа оказалось, что у прокурора закончились доказательства, а последнюю партию он планировал доставить позже.

Также отмечается, что кроме погибших, есть другие пострадавшие от взрыва гранаты – всего 144 потерпевших.

"Ужасная ситуация, погибли невинные люди… Но, на мой взгляд, время, которое находится Игорь в заключении, более чем достаточно, чтобы установить абсолютно все обстоятельства и определить виновность или невиновность человека", – сказал Ильенко.

Экс-депутат Киевсовета от "Свободы" Владимир Назаренко тоже положительно говорит о Гуменюке: "Знаю с очень порядочной стороны, он является патриотом, сделал все, чтобы защищать наше государство (Гуменюк и Крайняк имеют статус участника боевых действий за участие в АТО – Ред.)… Он никогда не мог бы совершить преступления, которые ему инкриминируют… Наоборот. то, что он уехал на фронт, показывает, что он желает охранять мир и спокойствие наших граждан...".

Сейчас адвокат подозреваемого Александр Свиридовский считает, что Гуменюк мог пойти на подрыв в здании суда из-за подавленного состояния, поскольку 31 августа было бы уже восемь лет, как его содержат в СИЗО без приговора.

В случившейся трагедии он обвинил прокурора и суд, а также отметил, что Гуменюк во время полномасштабной войны неоднократно обращался с заявлениями о том, что хочет уйти на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гуменюк родом из Каменца-Подольского. Принимал активное участие в Евромайдане, затем стал добровольцем батальона "Січ". Служил в Курахово и Песках, недалеко от Донецкого аэропорта. Знакомые участники добробатов характеризовали его как "смелого бойца".