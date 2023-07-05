В Шевченковском суде Киева раздался взрыв: первые детали

В Шевченковском суде Киева днем 5 июля произошел взрыв. На место происшествия прибыли машины "скорой помощи" и полиция.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В свою очередь в Национальной полиции Украины заявили, что на месте работает следственно-оперативная группа, спецназ, взрывотехники и кинологи.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что неустановленное устройство подорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание.

"Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", – призвал он.

В сети пишут, что в здании также якобы была слышна перестрелка.

По предварительным данным, обвиняемый бросил минимум три гранаты и захватил автомат. Он тоже якобы взял конвоира в заложники.

По данным СМИ, взрыв устроил Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой.

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