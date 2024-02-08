"Пусть помогают уничтожать врага": Кличко передал военным на Донбассе новую партию FPV-дронов. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко передал командирам 44-го Отдельного стрелкового батальона 115-й бригады ВСУ 30 FPV-дронов. Военные защищают наше государство на Донбассе.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать защитникам Украины.

"Встретился с командирами 44-го Отдельного стрелкового батальона 115-й бригады ВСУ. Бойцы защищают Украину на передовой, на Донбассе. Батальон почти два года тому назад был сформирован в Киеве. И хотя сейчас не зарегистрирован в столице, но помощь защитникам нужна. И они обратились к нам. Сегодня передал батальону в качестве благотворительной помощи первую партию самого необходимого. 30 FPV-дронов. Пусть помогают уничтожать врага! Слава Украине!" – написал Кличко.

Напомним, в 2023 году Киев направил 10% своего бюджета – 7 млрд грн – в помощь украинским военным. Из них 1,5 млрд ушли на закупку дронов разных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 23 отдельного батальона специального назначения ОПБ получили 40 FPV-дронов. "Птичек" передал Виталий Кличко в конце января.

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