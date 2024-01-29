7 млрд грн на ВСУ, из которых 1,5 млрд – на дроны: Кличко рассказал о помощи Киева украинским военным. Видео

В 2023 году Киев направил 10% своего бюджета – 7 миллиардов гривен – на помощь украинским военным. Из них 1,5 млрд ушли на закупку дронов разных типов.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает помогать защитникам Украины.

"10% бюджета города – 7 миллиардов гривен – направила столица на помощь военным в 2023 году. Из них более 1,5 млрд ушли на закупку военными дронов разных типов. Также Киев выделил более 60 млн. грн. и закупил для военных средства РЭБ. За средства общины города защитники приобрели автомобили, почти 3 тысячи дронов, необходимое снаряжение. А в качестве благотворительной помощи мы передали более 400 дронов", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что в текущем году столица продолжит помогать военным. В январе уже было выделено 500 млн грн на приобретение дронов разных типов. 1,2 млрд грн предусмотрено в помощь защитникам, "и эту сумму город будет постоянно увеличивать".

"В помощь ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов предусмотрено 742 миллиона. В 2023 году закупили 612 квартир для защитников и их семей. В этом году на жилье выделили 150 млн грн. Киевляне, которые сегодня мобилизуются в ряды ВСУ, получают от города единовременную выплату 30 000 грн", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских военных на Донбассе и передал им 200 FPV-дронов. Кроме того, защитники нашего государства получили три системы РЭБ.

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