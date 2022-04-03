Проводится зачистка и разминирование: появились кадры с работы ГСЧС и НПУ в освобожденной Буче. Видео

Марина Лисничук
Жизнь столицы
3 минуты
Проводится зачистка и разминирование: появились кадры с работы ГСЧС и НПУ в освобожденной Буче. Видео

Спецназовцы Национальной полиции и бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины продолжают проводить зачистку и разминирование разрушенной войсками РФ Бучи. После блокады оккупантами в городе осталось много опасных предметов и могут орудовать диверсанты.

Работы продолжаются со 2 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС и на YouTube правоохранителей (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что накануне спасатели Киевщины обследовали территорию в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов.

Специалисты ГСЧС проводят разминирование в освобожденных от оккупантов городах
Видео дня

Специалистам взрывотехнической службы помогают бойцы заведенного полка специального назначения Нацполиции "САФАРИ", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор.

Проверка территории

В освобожденной от оккупантов Буче спецподразделения НПУ начали зачистку территории от диверсантов и пособников российских войск.

В Буче спецподразделения НПУ начали зачистку территории от диверсантов

Взрывотехники проводят осмотр мест военных преступлений РФ и изымают взрывоопасные предметы, несдетонировавшие боеприпасы.

Проверка территории
Уничтоженная техника оккупантов остается в освобожденных городах

Специалисты проверяют каждый двор и укрытия, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям. Со своей стороны горожане, которым пришлось пережить ужасы оккупации, максимально содействуют правоохранителям.

Зачистка Бучи

"Полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители как можно быстрее смогли вернуться в родной город", – говорится в сообщении НПУ.

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