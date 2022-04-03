Проводится зачистка и разминирование: появились кадры с работы ГСЧС и НПУ в освобожденной Буче. Видео

Спецназовцы Национальной полиции и бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины продолжают проводить зачистку и разминирование разрушенной войсками РФ Бучи. После блокады оккупантами в городе осталось много опасных предметов и могут орудовать диверсанты.

Работы продолжаются со 2 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС и на YouTube правоохранителей (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что накануне спасатели Киевщины обследовали территорию в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов.

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Специалистам взрывотехнической службы помогают бойцы заведенного полка специального назначения Нацполиции "САФАРИ", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор.

В освобожденной от оккупантов Буче спецподразделения НПУ начали зачистку территории от диверсантов и пособников российских войск.

Взрывотехники проводят осмотр мест военных преступлений РФ и изымают взрывоопасные предметы, несдетонировавшие боеприпасы.

Специалисты проверяют каждый двор и укрытия, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям. Со своей стороны горожане, которым пришлось пережить ужасы оккупации, максимально содействуют правоохранителям.

"Полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители как можно быстрее смогли вернуться в родной город", – говорится в сообщении НПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналист Дмитрий Комаров показал первые кадры из Бучи после освобождения от оккупантов. В городе все заминировано, на улицах много тел.

Во время проверки территории Бучи, во дворе одного из домов обнаружили расстрелянных войсками РФ местных жителей. У некоторых убитых были завязаны руки.

Также в Буче обнаружили братскую могилу, в которой похоронены 280 человек. Мэр города Анатолий Федорук рассказал об ужасе, который оставили после себя российские фашисты.

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