Выбиты окна и поврежден технический этаж: последствия падения обломков дрона на многоэтажку в Киеве. Фото и видео

Страна-террорист РФ ночью в пятницу, 10 января, нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре столицы.

Так, в ночь на пятницу, 10 января, в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки со стороны страны-террориста РФ. В городе работали силы ПВО, есть сбитые цели, однако обломки уничтоженного дрона-камикадзе повредили многоэтажный жилой дом в Соломенском районе.

В результате атаки в многоэтажке выбиты окна, разрушена часть технического этажа, повреждена квартира и несколько автомобилей, припаркованных возле здания. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия уже работают коммунальные службы, которые убирают территорию у дома и ликвидируют последствия российской террористической атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 10 января направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед". В городе работала ПВО. Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на многоэтажку.

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