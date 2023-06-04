'Проблемы есть': Кличко провел ревизию укрытий в Голосеевском районе Киева и пожаловался на КМВА. Видео

Киевский мэр Виталий Кличко 4 июня провел комплексную ревизию столичных укрытий после резонансной трагедии, произошедшей накануне, когда женщина с ребенком погибли от ракетного удара под дверью наглухо закрытого убежища. Увы, городской голова признал, что ситуация с безопасностью киевлян не лишена серьезных изъянов.

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Об этом он написал у себя в Telegram-канале. Вместе с Кличко проверку совершил и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проблемы с укрытиями есть. И в Голосеево – в частности. Часть подвалов в частных руках или аренде. Часть – не обустроены, где-то в учебных заведениях обустроены, но ночью закрыты", – озадачен Кличко.

Он добавил, что на воскресной ревизии отсутствовали представители Киевской военной администрации. А именно они по большей части ответственны за то, как сегодня выглядят укрытия для жителей столицы.

"Подчеркну еще раз, ответственные за обустройство и работу укрытий их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены. И глав районов я говорил, кто назначает. Не хочется верить в саботаж и политические мотивы. Особенно в военное время…", – невесело резюмирует чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после трагедии в ночь на 1 июня в Киеве в Деснянском районе, когда людей не пустили в убежище и трое из них погибли, столичные власти решили провести проверку всех укрытий в городе. Теперь доступ к укрытиям будут проверять народные контролеры и патрульная полиция. А также вновь разрешат прятаться в подвалах учебных заведений.