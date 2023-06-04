В Киеве меняют правила пользования укрытиями: будут пускать в школы и срезать замки

После трагедии в ночь на 1 июня в Киеве в Деснянском районе, когда людей не пустили в убежище и трое из них погибли, столичные власти решили провести проверку всех укрытий в городе. Теперь доступ к укрытиям будут проверять народные контролеры и патрульная полиция. А также вновь разрешат прятаться в подвалах учебных заведений.

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Куда на самом деле можно спрятаться во время опасности и куда жаловаться? Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

В школы будут пускать в любое время

Мэр столицы Виталий Кличко на брифинге рассказал, что принято решение о круглосуточном доступе людей в укрытия. Также он пригласил киевлян стать общественными инспекторами, которые могут проверять доступность к убежищам. Для этого нужно обратиться в департамент муниципальной безопасности в КГГА.

Еще одна новость – теперь все школы столицы, где есть оборудованные укрытия, обязаны пускать туда людей во время тревоги. В последние месяцы в школы жителей Киева не допускали, обосновывая это учебным процессом и тем, что там находятся дети.

Так, Марина Вакуленко рассказала в Facebook, что в понедельник, 29 мая, ее мама гуляла с внучкой, когда прозвучала сирена. В тот день на Киев как раз летели российские "Калибры".

"Прозвучала сирена и сразу взрывы, они побежали в школу №298, в укрытие, это было самое ближайшее, но их не впустили. Пришлось бежать домой под взрывами. Как можно наказать эту вахтершу бессердечную?" – возмутилась Марина.

Вскоре на ее замечание ответил директор школы Игорь Папиренко. "Укрытие всегда открыто. Круглосуточно возле входа дежурит вахтер. Ночью центральный вход открывается по сигналу тревоги. В учебное время в укрытии находятся ученики, за которых мы несем ответственность. Посторонних лиц во время учебного процесса в школу не пускаем! В другое время укрытие работает для всех жителей", – сообщил директор.

Правда, уже в пятницу, 2 июня, после заявления мэра, когда мы позвонили в эту школу и спросили, пустят ли нас в укрытие днем, когда там могут быть занятия, нас заверили, что пустят. "Уже пускаем, приходите в любое время, только возьмите с собой теплую одежду, горячий напиток и что-то перекусить", – ответили в школе.

Подвалы домов либо проданы, либо завалены мусором

Киевлянам повезло, что в городе есть метро, и многие жители, как и в первые месяцы войны, отправляются туда с ночевкой, поскольку знают, что наш неадекватный сосед атакует украинскую столицу каждую ночь.

А вот что касается подвалов в жилых домах, то тут ситуация непростая. Глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук говорит, что есть три вида таких укрытий – муниципальные, государственные и частные. За то, чтобы укрытия были доступны людям, отвечает балансосодержатель.

По мнению Ткачука, у каждого подвала должен быть свой комендант – человек, который во время тревоги откроет замок и пустит людей.

"Однако мы сталкиваемся с тем, что этот человек не исполняет свои обязанности, то он спал, то был в другом районе и не смог приехать", – говорит чиновник.

Киевлянка Олена рассказывает, что живет в новом ЖК на Днепровской набережной. "Когда встал вопрос о подвале, то управляющая компания не смогла нам его предоставить. Нам посоветовали бежать к метро, а это 1200 м, или на паркинг, который находится в 150 метрах. А вот подвал давно облюбовали себе слесари, у них там лаунж-зона", – говорит Олена.

Поэтому во время обстрелов семья использует правило двух стен, другого выхода они не видят.

Многие подвалы в столице давно перешли в частные руки, там работают парикмахерские, массажные кабинеты, стоматологи, оборудованы кафе, бары и даже сауны. Ничего поделать с этим уже нельзя.

Но большая часть подвалов-укрытий на самом деле просто завалены мусором, залиты нечистотами и за полтора года большой войны никто там не удосужился навести порядок.

И хотя из бюджета Киева на обустройство укрытий выделен за полтора года 1 млрд 200 млн гривен районным администрациям, никто расчисткой этих помещений практически не занимался.

Киевлянка Анастасия Кучкина рассказала, что у них в Соломенском районе Киева бомбоубежище оказалось в соседнем доме.

"Единственное, что сделала власть за полтора года, так это попросила дворника там подмести. Все остальное – столы, карематы, деревянные поддоны, на которых можно спать, старые двери, чтобы на них сидеть, жители дома принесли сами. Я хожу туда постоянно после 24 февраля. Когда мы первый раз пришли, там вообще ничего не было, какие-то лохмотья и метлы дворников. Мы еле его расчистили и подключили свет. Я сама вызвала туда провайдера, и мы провели туда интернет, чтобы иметь какую-то связь с внешним миром. Ни ЖЭК, ни районные власти нам ничем не помогали. Наше бомбоубежище в прошлом месяце тоже пришлось не раз открывать ночью и телефонным звонком будить человека, у которого хранится ключ. И выслушивать в трубку сонное и дотошное: "А кто вы?" – говорит Анастасия.

У каждого подвала комендант

Но даже в тех немногих подвальных помещениях, где есть хоть какие-то условия для укрытия, ситуация непростая. Главный вопрос – кто будет тем комендантом с заветным ключиком? Часто на дверях висит объявление с номером его телефона.

Но за пять минут, когда летит баллистическая ракета, дозвониться, разбудить ответственного, чтобы он пришел или даже приехал и открыл дверь – невозможно.

Часто это какой-нибудь работник жэка, который живет совсем в другом районе. На днях, например, на улице Белорусской в Шевченковском районе пришлось вызывать спасателей, которые просто срезали замок с дверей подвала. Потому что ответственного за открытие убежища так и не нашли.

В Киеве патрульная полиция будет помогать во время воздушной тревоги контролировать бомбоубежища. "Они в ночное время во время тревоги будут объезжать укрытия, которые есть на карте города, и проверять, открыты ли они. И если нет, то вызывать соответствующие службы", – сказал Кличко.

В самой полиции пообещали, что вместе с ГСЧС будут проводить спонтанные проверки укрытий на предмет их доступности. Поэтому владельцы подвалов обязаны обеспечить доступ туда. Также в полиции попросили граждан сообщать о закрытых убежищах. Возможность пожаловаться на закрытое убежище или найти ближайшее, даже без интернета, стало доступно в приложении Киев.Цифровой. За сутки после запуска сервиса обратной связи по состоянию укрытий от киевлян получено более тысячи жалоб. Из них почти половина – на то, что укрытия закрыты, четверть – в ненадлежащем состоянии, еще четверть – что вблизи их вообще нет.

Добавляем, что согласно закону, регулирующему правовой режим военного положения, именно военная администрация устанавливает порядок использования укрытий гражданской защиты, а также обеспечивает управление объектами, находящимися в коммунальной собственности города Киева. Главой КМВА является генерал-полковник Сергей Попко.

24 мая 2023 г. военный руководитель области уже проверил укрытие, заявив, что "это не системная проблема, а отдельные вопросы, на которые военная администрация быстро реагирует".

Как нам сообщили в КГГА, по состоянию на 01.01.2023 фонд защитных сооружений гражданской защиты увеличен на 398 укрытий. То есть на сегодняшний день районными в городе Киеве государственными администрациями спланировано использование 4014 укрытий (3393 – цокольные и подвальные помещения; 364 – подземные автопаркинги; 211 – подземные переходы; 46 – подземные помещения метрополитена) общей вместимостью более 2696,3 тыс. человек.