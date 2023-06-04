Почти половину укрытий в Киеве выявили нерабочими или закрытыми. Инфографика

Из проверенных 1078 укрытий в Киеве около 44% оказались нерабочими или закрытыми. Это выяснилось в первый день работы специальной комиссии.

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Соответствующими результатами (по состоянию на 8:00 воскресенья, 4 июля) поделился министр стратегической промышленности Александр Камышин. Инфографику он обнародовал на своем Telegram-канале.

Эксперты посетили 1078 объектов. Готовыми к использованию оказались 597 (примерно 55%). 359 укрытий не были готовыми (33%), а еще 122 вообще не удалось открыть (11%).

Камышин признался, что количество укрытий, которые были определены как пригодные, он воспринял с недоверием.

"Когда мы вчера (3 июля. – Ред.) выборочно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство было закрыто. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", – объяснил чиновник.

Он отметил, что большая часть из проверенных в первый день ревизии объектов расположена в школах, детсадах, больницах – там, где ситуация немного лучше, чем в целом по городу. То есть, общий процент укрытый в столице, которые закрыты или непригодны, может быть еще выше.

Как писал OBOZREVATEL, после трагедии в ночь на 1 июня в Деснянском районе Киева, когда люди не смогли попасть в убежище и трое из них погибли, столичные власти решили провести проверку всех городских укрытий. Теперь доступ к ним будут проверять народные контролеры и патрульная полиция, а также вновь разрешат прятаться в подвалах учебных заведений.

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