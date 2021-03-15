В Киеве произошел пожар в ресторане: столб огня засняли на видео

На Подоле в Киеве вечером в понедельник, 15 марта, произошел пожар на территории ресторана. В результате инцидента никто не пострадал.

Огонь вспыхнул в заведении "Алаверды" на улице Сагайдачного, 10. Информация о ЧП поступила к спасателям в 20:22. Час спустя возгорание локализовали, в 21:39 – ликвидировали. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте столичного ГУ ГосЧС.

Пожар сняли на камеру очевидцы. Так, на видео, опубликованном в Facebook "Киева Оперативного", видно, что огонь было видно на крыше здания. Над перекрытием поднялось пламя с искрами, был слышен громкий треск (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Возгорание произошло в вытяжном шкафу, далее огонь распространился на электрокабели и мог перекинутся на перекрытия между первым и вторым этажом. В целом пожар занял площадь 35 квадратных метров, отметили в ГосЧС.

Как писал OBOZREVATEL, 15 марта на третьем этаже Киевской городской клинической больницы № 1 в Дарницком районе произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.