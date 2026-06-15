Повреждены стены, фрески и иконы: СБУ показала обломки дрона РФ, атаковавшего Успенский собор Киево-Печерской лавры. Фото и видео

В результате террористической атаки РФ на столицу было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были повреждены внутренние помещения сооружения.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте продолжаются аварийные работы.

Что известно

Так, во время ночной атаки 15 июня страна-агрессор атаковала дроном Успенский собор Киево-Печерской лавры. В результате этого возник пожар на крыше сооружения, а также были повреждены внутренние помещения церкви.

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Внутри здания на полу можно заметить обломки кирпича и отделки храма, а на крыше – обгоревшие конструкции. К сожалению, во время тушения пожара помещение собора было затоплено, вода попала на фрески – — как наружные, так и внутренние, — а также на иконостас. Часть реликвий выносили прямо во время российского обстрела.

В настоящее время спасатели продолжают обследовать Собор, в частности, работают на крыше и расчищают завалы.

Впоследствии в СБУ сообщили, что на месте попадания были обнаружены обломки дрона, которым страна-террорист РФ нанесла удар по Киево-Печерской лавре. Им оказался "Герань-2".

"Служба безопасности Украины установила, что РФ ударила по Киево-Печерской лавре беспилотным летательным аппаратом "Герань-2", являющимся российской версией иранского дрона-камикадзе типа Shahed. Такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, обнаруженных на месте попадания", – говорится в сообщении.

Враг атаковал монастырский комплекс в понедельник, 15 июня, в 1.50 во время массированного обстрела столицы Украины. По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, поразившего Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

В ходе осмотра обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах русского дрона.

В результате вражеского прилета повреждены крышные перекрытия, купола, стены и остекление собора. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Также от взрывной волны получили повреждения соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева.

Следователи СБУ квалифицировали этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств российской атаки и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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