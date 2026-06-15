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Повреждены стены, фрески и иконы: СБУ показала обломки дрона РФ, атаковавшего Успенский собор Киево-Печерской лавры. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
5 минут
2,2 т.
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры
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В результате террористической атаки РФ на столицу было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были повреждены внутренние помещения сооружения.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте продолжаются аварийные работы.

Что известно

Так, во время ночной атаки 15 июня страна-агрессор атаковала дроном Успенский собор Киево-Печерской лавры. В результате этого возник пожар на крыше сооружения, а также были повреждены внутренние помещения церкви.

РФ атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры.
В результате атаки загорелась крыша собора.
В результате атаки загорелась крыша собора.
В результате атаки загорелась крыша собора.
Здание собора повреждено.

Внутри здания на полу можно заметить обломки кирпича и отделки храма, а на крыше – обгоревшие конструкции. К сожалению, во время тушения пожара помещение собора было затоплено, вода попала на фрески – — как наружные, так и внутренние, — а также на иконостас. Часть реликвий выносили прямо во время российского обстрела.

Повреждениям подверглись внутренние помещения храма.
Повреждениям подверглись внутренние помещения храма.
Повреждениям подверглись внутренние помещения храма.
Повреждениям подверглись внутренние помещения храма.
Повреждениям подверглись внутренние помещения храма.
Повреждениям подверглись внутренние помещения храма.

В настоящее время спасатели продолжают обследовать Собор, в частности, работают на крыше и расчищают завалы.

Впоследствии в СБУ сообщили, что на месте попадания были обнаружены обломки дрона, которым страна-террорист РФ нанесла удар по Киево-Печерской лавре. Им оказался "Герань-2".

"Служба безопасности Украины установила, что РФ ударила по Киево-Печерской лавре беспилотным летательным аппаратом "Герань-2", являющимся российской версией иранского дрона-камикадзе типа Shahed. Такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, обнаруженных на месте попадания", – говорится в сообщении.

Враг атаковал монастырский комплекс в понедельник, 15 июня, в 1.50 во время массированного обстрела столицы Украины. По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, поразившего Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

СБУ показала обломки дрона РФ, который атаковал Успенский собор.

В ходе осмотра обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах русского дрона.

СБУ показала обломки дрона РФ, который атаковал Успенский собор.
СБУ показала обломки дрона РФ, который атаковал Успенский собор.

В результате вражеского прилета повреждены крышные перекрытия, купола, стены и остекление собора. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Также от взрывной волны получили повреждения соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева.

СБУ показала обломки дрона РФ, который атаковал Успенский собор.
СБУ показала обломки дрона РФ, который атаковал Успенский собор.

Следователи СБУ квалифицировали этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств российской атаки и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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