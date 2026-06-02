Повреждения зафиксированы в разных районах: Кличко рассказал о последствиях атаки РФ по Киеву. Видео

В результате российской террористической атаки на Киев в ночь на 2 июня в разных районах повреждены дома, нежилые помещения и медучреждения. К сожалению, по состоянию на 9:00 известно о четырех погибших, пострадали более 60 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Что известно

"Экстренные службы работают на местах, продолжают ликвидировать последствия массированной атаки на Киев. В разных районах города повреждены дома, нежилые помещения, 4 медучреждения", – рассказал Кличко.

По словам мэра, в результате российской террористической атаки, по состоянию на 9:00 известно о четырех погибших. Пострадали в столице 65 человек, из них – 3 детей, 38 раненых госпитализировали.

"Люди продолжают обращаться к медикам. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", – добавил Кличко.

Российская ночная атака

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

