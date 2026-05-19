Поджигал машины, маскируя их под военные: в Киеве задержали иностранца, который работал на врага. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, поджигал гражданские машины, маскируя их под военные. Злоумышленником оказался иностранец, который решил заработать, выполняя задание врага.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители задержали 25-летнего иностранца, который работал на российские спецслужбы. Было установлено, что злоумышленник въехал на территорию Украины в начале марта в поисках работы.

В одном из мессенджеров с ним связался представитель вражеской спецслужбы и предложил за деньги совершать поджоги автомобилей военнослужащих. Мужчина согласился на "предложение", впрочем, не стал искать именно военные автомобили, а решил маскировать под них гражданские.

"Для этого он клеил на окна транспортных средств символику ВСУ. После этого он включал камеру на телефоне и снимал процесс: выливал на лобовое стекло, капот и другие детали автомобиля легковоспламеняющееся вещество и поджигал его. Таким образом делец уничтожил два автомобиля – Ssang Yong и Cherry, которые были припаркованы возле многоэтажек и принадлежали местным жительницам", – добавили в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) ведется досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

