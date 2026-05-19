Повреждена многоэтажка и несколько авто: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на вторник, 19 мая, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Под ударом – мирные города и села, гражданские объекты, дома наших людей. Этой ночью последствия вражеской атаки зафиксировано в Броварском районе. Обломками сбитой цели несущественно поврежден технический балкон многоэтажки и два легковых автомобиля в Броварах. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что благодаря проекту "Чистое небо" этой ночью на рубежах области удалось уничтожить два десятка вражеских дронов и обезопасить жителей от значительно более тяжелых последствий.

Утром 19 мая оккупационная армия России нанесла удары по Новобаварскому району Харькова. Целью путинских террористов стали частные дома. В результате атаки пострадали мирные жители, под завалами могут быть люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая российская армия нанесла удары по Днепропетровской области. Под обстрелами оказались три областных района.

