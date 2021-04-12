Под Киевом мужчина с удостоверением помощника депутата устроил ДТП. Фото

В Вышгороде Киевской области, мужчина, который предъявил удостоверение помощника депутата, устроил дорожно-транспортное происшествие и пытался скрыться.

Как сообщил dtp.kiev.ua, якобы в момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В результате ДТП никто не пострадал.

"Пьяный помощник депутата (а может и не помощник) на Daewoo Lanos ударил рядом стоящую машину и решил скрыться. Задержан свидетелями до приезда полиции. Патрульным пытался показать корочку, но не сработало, копам без разницы было кто он", – говорится в сообщении.

На водителя составили админматериалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) КУоАП.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. В Яготине Киевской области 8 апреля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали двое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом на Броварской окружной дороге 9 апреля перевернулся грузовик DAF CF, который перевозил жидкий кислород.