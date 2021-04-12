Під Києвом чоловік із посвідченням помічника депутата влаштував ДТП. Фото

У Вишгороді Київської області, чоловік, який показав посвідчення помічника депутата, влаштував дорожньо-транспортну пригоду та намагався зникнути.

Як повідомив dtp.kiev.ua, нібито в момент аварії чоловік був у стані алкогольного сп'яніння (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

"П'яний помічник депутата (можливо, і не помічник) на Daewoo Lanos вдарив машину, яка стояла поруч, та вирішив зникнути. Його затримали свідки до приїзду поліції. Патрульним намагався показати корочку, але не спрацювало, копам без різниці було, хто він", – йдеться в повідомленні.

На водія склали адмінматеріали за статтями 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння) КУпАП.

Зазначимо, що на дорогах столиці та Київської області постійно стаються дорожньо-транспортні пригоди. У Яготині Київської області 8 квітня трапилась ДТП за участю автомобілів ВАЗ, унаслідок якої постраждали двоє дітей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом на Броварській окружній дорозі 9 квітня перекинулася вантажівка DAF CF, яка перевозила рідкий кисень.