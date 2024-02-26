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Планируем увеличить расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн, – Кличко

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
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Кличко анонсировал увеличение расходов на программу 'Защитник Киева'

На следующем заседании Киевского городского совета депутаты должны рассмотреть вопрос увеличения расходов на программу "Защитник Киева". Планируется, что они составят почти 5 миллиардов гривен.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, это будет не последняя корректировка бюджета для помощи нашим защитникам.

"Планируем на следующем заседании Киевсовета увеличить расходы на программу "Защитник Киева" до 5 млрд гривен. Напомню, предварительно на программу было запланировано 1,5 млрд. гривен и мы обещали это финансирование увеличивать. Так и поступаем", – написал Кличко.

Напомним, в 2023 году Киев направил 10% своего бюджета – 7 миллиардов гривен – на помощь украинским военным. Из них 1,5 млрд ушли на закупку дронов разных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, брат мэра Киева Владимир Кличко отвез бойцам на передовую очередную партию помощи – более 130 FPV-дронов и квадрокоптеров Mavic-3. Также защитники получили еще один бронированный автомобиль "Кобра", приобретенный Владимиром при поддержке международных партнеров.

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