Пепелище и уничтоженные здания: как выглядит столичная Лукьяновка после российского обстрела. Фоторепортаж

В ночь на 24 мая страна-террорист РФ нанесла масштабный комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела сильно пострадала столичная Лукьяновка, в частности полностью сгорели ТРЦ и рынок, а также был поврежден вестибюль станции метро.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжаются работы по разбору завалов и уборке территории.

Что известно

Так ночью 24 мая Россия в очередной раз атаковала Киев с помощью дронов и ракет различного типа. В частности, под удар снова попала столичная Лукьяновка. В результате обстрела полностью сгорел ТРЦ "Квадрат".

Кроме того, было существенно повреждено здание, в котором находятся вестибюль одноименной станции метро и ресторан сети быстрого питания McDonald's, который был первым отрытым в Украине в 1997 году. Он уже неоднократно оказывался под террористическими ударами России – на этот раз кроме того, в частности, из-за пожара оплавилась вывеска с названием заведения и его символ в виде большой буквы "M".

Кроме того, обстрелом полностью уничтожен Лукьяновский рынок – он сгорел дотла и теперь представляет из себя сплошное пепелище.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после российской террористической атаки в ночь на 24 мая в Киеве десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Жертвами путинской агрессии в столице этой ночью стали два человека, а также есть пострадавшие.

