Первый в Украине McDonald's попал под удар РФ в 29 годовщину открытия: каким было заведение в 1997 году

В ночь на 24 мая во время массированной атаки РФ в Киеве в очередной раз пострадал легендарный McDonald's на Лукьяновке –именно тот, что открылся первым в Украине в 1997 году. Символично, что новый удар произошел ровно в день 29-й годовщины запуска заведения.

Известно, что это уже седьмой случай повреждения здания ресторана с начала полномасштабной войны. Данные с места событий собрал OBOZ.UA.

Во время ночной атаки 24 мая значительные разрушения претерпел Шевченковский район столицы. Кроме пожара в торговом центре и повреждений вокруг Лукьяновского рынка, взрывная волна в очередной раз изуродовала здание McDonald's возле метро "Лукьяновская".

На фото и видео с места происшествия видны выбитые окна, поврежденный фасад, деформированные конструкции второго этажа и следы пожара. Часть помещений претерпела серьезные внутренние разрушения, а над зданием после удара поднимался густой дым. Эпицентр взрыва был совсем рядом – в районе рынка и ТЦ "Квадрат".

Заведение на Лукьяновке является особенным для Киева, ведь именно оно стало первым рестораном McDonald's в Украине. 24 мая 1997 года у его входа стояли огромные очереди желающих попасть в новый для страны формат заведения быстрого питания. Тогда Украина стала 102-м государством мира, где начала работать сеть.

За годы полномасштабной войны здание ресторана неоднократно попадало под действие взрывных волн и обломков после атак на Шевченковский район. Самые серьезные повреждения заведение получило в январе 2025 года, когда были повреждены интерьер, техника и тренинг-центр на втором этаже. После ремонта ресторан снова открыли менее чем через месяц.

Нынешний удар, по предварительным оценкам, стал уже седьмым случаем повреждения McDonald's на Лукьяновке с начала большой войны. Несмотря на это, во время всех атак работникам и посетителям удавалось избежать жертв – персонал каждый раз переходил в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Сейчас заведение остается закрытым, а специалисты оценивают масштабы повреждений конструкций и оборудования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после российской террористической атаки в ночь на 24 мая в Киеве десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Жертвами путинской агрессии в столице этой ночью стали два человека.

