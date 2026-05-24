'Ужасной была ночь для Киева': что известно о состоянии пострадавших в результате атаки РФ на столицу

После российской террористической атаки в ночь на 24 мая в Киеве десятки людей получили ранения разной степени тяжести. Жертвами путинской агрессии в столице этой ночью стали два человека.

Среди раненых жителей Киева есть несовершеннолетние. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия обстрела Киева

По состоянию на 9:30 утра в столичной мэрии сообщили, что в результате атаки врага пострадали 56 человек, 30 из них находятся в стационарах городских больниц. Среди раненых – двое детей.

Также известно, что двоих людей россияне убили ночью в Киеве. В городской администрации отмечают, что в течение дня число жертв и пострадавших может измениться, потому что спасатели на части локации еще разбирают завалы.

Медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают помощь жителям столицы. Директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан рассказала, что ранения получили дети 12 и 15 лет.

Среди госпитализированных 3 пациента в тяжелом состоянии, другие – в средней тяжести. Дети также находятся в состоянии средней тяжести.

Стоит отметить, что ночью 24 мая российская армия атаковала преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, в частности, захватчики целились по многоэтажным домам.

Ранее сообщалось, что Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и пострадавшие. Известно также о погибшем.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области: среди пострадавших – дети. Кроме того, на Харьковщине армия РФ уничтожила культовый храм, там бушевал масштабный пожар.

