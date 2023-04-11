Пасхальные богослужения в церквях Киева: в КГГА напомнили о комендантском часе

В Киеве Пасхальные богослужения в храмах будут проходить онлайн. Комендантский час в городе, как и раньше, будет действовать с 0:00 до 5:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

"Городские власти напоминают, что празднование Пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения, и призывает жителей предпочесть трансляции богослужений онлайн. А также помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00", – напомнили в пресс-службе .

В КГГА в очередной раз призвали жителей столицы быть осторожными и не игнорировать сообщения об опасности.

"Город также обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет. Пожалуйста, оставайтесь сознательными и берегите себя!", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, на Пасху 16 апреля в Киево-Печерской лавре впервые за многие годы будет звучать украинский язык и молитва. Однако утреннюю литургию по случаю величайшего христианского праздника будет совершать не глава Православной церкви митрополит Эпифаний, а временный исполняющий обязанности наместника лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области на Пасху, в ночь с 15 на 16 апреля, не будут отменять или сокращать комендантский час. Она будет действовать как всегда с 0:00 до 5:00.

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