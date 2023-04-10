В Киевской ОВА рассказали, будут ли отменять комендантский час в регионе в Пасхальную ночь

В Киевской области на Пасху, в ночь с 15 на 16 апреля, не станут отменять или сокращать комендантский час. Он будет действовать как всегда с 0:00 до 5:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Регион продолжает жить в условиях военного положения.

"Вниманию жителей Киевщины! На Пасху, в ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 0:00 до 5:00. Находиться в храмах в это время может исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих. Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА добавили, что верующие смогут пойти в храмы только после завершения комендантского часа. В то же время там отметили необходимость ограничить количество граждан на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни.

"Такие меры необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения. Отмечаем, в случае тревоги необходимо перейти к ближайшему укрытию! Берегите себя и близких вам людей! Спокойных праздников!", – резюмировали в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Эпифаний на Пасху проведет праздничную службу в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. О времени начала богослужения будет сообщено дополнительно.

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