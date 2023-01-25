Отключение света в Киеве: в ДТЭК рассказали, какие графики применят 25 января

В Киеве во вторник, 24 января, продолжают применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы в очередной раз призвали потреблять электроэнергию экономно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Добавим, в Украине из-за похолодания ухудшилась ситуация в энергосистеме. Потребление выросло в начале рабочей недели и из-за температуры. К вечеру 24 января энергетикам пришлось задействовать экстренные/аварийные отключения не по графику в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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