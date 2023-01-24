В Украине изменилась ситуация с электроэнергией: из-за проверок потребления в некоторых регионах отменили отключения

В Украине в результате похолодания ухудшается ситуация в энергосистеме. Потребления растет вместе с началом рабочей недели и снижением температуры. Вместе с тем генерация из-за ракетных обстрелов РФ находится в критической ситуации. "Укрэнерго" приняло решение замерить реальное потребление (электрическую нагрузку). Поэтому в течение трех недель поочередно на сутки не будут отключать электроэнергию в разных регионах. 24 января – в Полтавской и Черкасской областях.

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Какая ситуация в регионах

Киев и область. В Киевской области лимиты, которые предоставило "Укрэнерго" на 24 января, позволяют соблюдать графики стабилизационных отключений. Они гарантируют наличие электроэнергии по графику: два часа точных отключений, четыре часа возможных отключений и два часа с электроэнергией.

В Киеве действуют более жесткие графики. Большинство житиплей электроэнергии получают ток по графику: три часа возможных отключений, четыре часа гарантированных отключений и два часа со светом.

Одесса. С 00 до 7 утра действовали графики экстренных отключений. С 7 утра - стабилизационные. В Одессе действуют более щадящие графики: три часа со света, три часа гарантировано без света и три часа возможных отключений.

Днепропетровская область. Стабилизационные отключения также действуют в течение суток. В Днепре работает график: 5 часов со светом и четыре часа без электроэнергии.

Полтавская область. В Полтавской области не будут отключать электроэнергию (как и в Черкасской). "По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 24 января 2023 г. в Полтавской области отменяется проведение режимных измерений электронагрузок. О дате сообщим дополнительно. Просим с пониманием отнестись к произошедшим изменениям", - сообщили в компании.

Когда стабилизируется ситуация?

Несмотря на все попытки, РФ так и не удалось уничтожить украинскую энергосистему. С потеплением объемы потребления электроэнергии будут снижаться, это позволит стабилизировать ситуацию и нормализовать графики. Кроме того, многие европейские страны уже пообещали предоставить помощь, начали производство трансформаторов для Украины.

Период полного восстановления энергосистемы займет несколько лет. Однако все это время украинцы хоть и с ограничениями, однако будут иметь электроэнергию. Если же ракетные атаки прекратятся, уже в этом году возможно значительное улучшение ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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