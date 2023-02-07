Отключение света в Киеве: в ДТЭК рассказали, действуют ли графики 7 февраля

В Киеве во вторник, 7 февраля, применяются стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию умеренно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Работы над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры продолжаются.

Как отметили в компании, лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленные НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений.

В пресс-службе добавили, что "Укрэнерго" предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на 7 февраля для Киева – днем 1147 МВт/ночью 768 МВт, а также Киевской области – днем 852 МВт/ночью 705 МВт (график отключения света по ссылке ).

Проверить информацию о текущих отключениях в столице или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Добавим, в Украине в ближайшее время могут ужесточиться отключения электроэнергии. Это связано с постепенным похолоданием, что приводит к росту потребления тока. По экспертным оценкам при температуре 10 градусов мороза потребление электроэнергии увеличивается на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры. Кроме того, на них влияет общий объем генерации, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров.

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