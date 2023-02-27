Отключение света в Киеве и области: в ДТЭК рассказали, будут ли применять графики 27 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 27 февраля, не предоставлялось лимитов по потреблению электричества. Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей региона призвали потреблять электроэнергию разумно.

"Уважаемые клиенты! Пока лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (графикам почасовых отключений)", – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения на энергоснабжение не планируют применять в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что без новых ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры больше не придется вводить ограничения электроэнергии. Отключения могут производиться для проведения ремонтов.

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