Опасность для Киева остается: местные власти рассказали о ситуации в столице

В Киеве остается угроза нападения российских оккупантов. Несмотря на это, в столице принимают меры для увеличения количества общественного транспорта, стараясь при этом не нарушить общую систему обороны города.

Об этом уточнили в пресс-службе Киевской военной городской администрации. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

"Опасность для Киева остается! Учитывая, что столица – это политический и экономический центр Украины, сегодня многие возвращаются, город оживает. КМВА принимает меры для того, чтобы, не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу. Сегодня рассматривается решение об увеличении количества автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, о функционировании метро, а также об открытии мостов для движения", – уточнили в пресс-службе.

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Напомним, в столице в понедельник, 11 апреля, для частных автомобилей открыли движение по Южному мосту. В частности, это было сделано для того, чтобы уменьшить пробки в городе.

Несмотря на военное положение, в Киеве продлили движение по красной линии метро. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 11 апреля, запустили еще четыре троллейбусных маршрута. Это №№ 6К, 24, 32Д, 34К.