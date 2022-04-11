Чтобы уменьшить пробки, в Киеве полностью открыли движение по Южному мосту, – Кличко

В Киеве в понедельник, 11 апреля, для частных автомобилей открыли движение на Южном мосту. В частности, это было сделано для того, чтобы уменьшить пробки в городе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, теперь для киевлян полностью доступны три путепровода через реку Днепр.

"Друзья! Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", – написал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что сообщение между левым и правым берегами в городе теперь осуществляется по трем мостам: Северному, Дарницкому и Южному.

Видео дня

"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы. Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где расположены блокпосты, соблюдайте правила дорожного движения. Не занимайте полосу движения общественного транспорта, пропускайте автомобили "скорой помощи" и грузовика с гуманитарным грузом", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на военное положение, в Киеве продлили движение по красной линии метро. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".