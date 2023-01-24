Облачно с прояснениями и до 9°С мороза ночью: прогноз погоды по Киевской области на 25 января

В Киеве и Киевской области в среду, 25 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью в регионе ожидается до 9°С мороза.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 25 января. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем около 0°С", – уточнили синоптики.

Следует отметить, что в Киеве в среду, 18 января, зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самым жарким в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!