Несмотря на обстрел и повреждения Октябрьского дворца, в Киеве состоялось первое форматное институциональное событие –Ukrainian GALA | VYTOKY

Глеб Иванов
Жизнь столицы
6 минут
417
Несмотря на обстрел и повреждения Октябрьского дворца, в Киеве состоялось первое форматное институциональное событие –Ukrainian GALA | VYTOKY
На днях в МЦКИ (Октябрьский дворец), который недавно получил повреждения в результате российского обстрела, состоялось первое институциональное событие нового формата - Ukrainian GALA | VYTOKY.

Для команды проекта это событие имело особое значение. В результате вражеской атаки было повреждено не только здание МЦКИ, но и уничтожена студия команды, которая работала над реализацией события. Несмотря на сложные обстоятельства, организаторы и команда МЦКИ сознательно выбрали не хайп вокруг трагедии, а путь продолжения культурной жизни страны. Именно поэтому Ukrainian GALA | VYTOKY стала символом украинской культуры, которая не останавливается во время войны несмотря на все обстоятельства.

Событие объединило сразу два формата в одном вечере. Сначала в Атриуме МЦКИ состоялась Ukrainian GALA – новая институциональная платформа для объединения представителей культуры, креативных индустрий, бизнеса и общества.

Ukrainian GALA продемонстрировала альтернативу традиционным светским мероприятиям: меньше внешнего блеска ради блеска, больше смыслов, благодарности и культурного содержания. Формат объединил церемонию чествования деятелей креативной индустрии, культурный нетворкинг и церемонию награждения выдающихся представителей культурного и креативного сообщества. На один вечер Атриум МЦКИ превратился в пространство современной украинской идентичности. Дрескод события (Ethno Tie) стал символическим прочтением украинской эстетики через образы, стиль и культурные коды.

Одним из центральных элементов вечера стала звездная дорожка. Его концепция строилась вокруг сдержанной элегантности, украинской идентичности и уважения к искусству. Гости и участники представили образы украинских дизайнеров, продемонстрировав высокий уровень современной украинской моды и ее способность формировать новый визуальный код страны. Вместо традиционного светского шума атмосфера события была камерной, интеллигентной и наполненной содержанием.

Среди гостей Ukrainian GALA были Николас Карма, Анастасия Цимбалару, Влад Дарвин, Ольга Сумская, Анна Саливанчук, ЮЛА, Вадим Лисица, Александр Злотник, Павел Шилько, LADA, Андрей Черновол, Tanya Li, Слава Чайка и многие другие представители креативной индустрии Украины.

Особым моментом Ukrainian GALA стал перформанс поэта современности Дмитрия Морозюка, который на звездной дорожке презентовал авторское стихотворение "Второстепенный герой", написанное специально для события.

Впервые в рамках Ukrainian GALA состоялась камерная церемония награждения деятелей украинской креативной индустрии. Награждение было посвящено людям, которые годами формируют современное культурное пространство Украины и создают новые возможности для развития творческих отраслей. За весомый вклад в развитие креативных индустрий Украины специальные награды и статуэтки Ukrainian GALA'26 получили Александр Злотник, Максим Гусак, Анжела Норбоева, ЮЛА, Оксана Скибинская, Гена Витер, Павел Шилько, Алена Мозговая, "Культурный десант" (награду получил представитель проекта Михаил Олейник) и Юрий Андрущенко.

Особой составляющей события стал концерт "VYTOKY: Легенды украинской песни" в сопровождении Национального президентского оркестра. Продюсерами концертной программы выступили Анна Гагарина и Алина Решетар. Ведущими вечера были Алексей Донцов и Екатерина Сташко.

Базис концерта – переосмысление знаковых украинских песен, которые формировали культурный код нескольких поколений украинцев. Особое звучание программе придало сопровождение Национального президентского оркестра – музыкальный символ страны.

В новом симфоническом прочтении прозвучали легендарные украинские композиции "Водограй", "Стожары", "Я пойду в далекие горы", "Как тебя не любить, Киев мой", "Течет вода", "Любимый", "Край", "Волшебная скрипка", "Пригласи меня в сны свои", "Где ты теперь", "Розы на перроне", "Черемшина" и другие знаковые произведения украинского музыкального наследия. На сцене выступили Марта Адамчук, GEED, LAUD, YAKTAK, Mila Nitich, Оля Цибульская, Никита Киселев, MONOKATE, David Maskisa, Вера Кекелия и Вики Роуз.

Событие было инициировано Новейшим центром креативных индустрий(НЦКИ) и реализовано продюсерским центром FAUST PRODUCTION. За организацию, продюсирование и режиссуру концертной части отвечали AnLimited Event Agency, формат Ukrainian GALA создали FAUST PRODUCTION, SUPER MOVA AGENCY и онлайн-медиа "МУЗВАР", а PR-сопровождение обоих направлений осуществляла PIDHID PR Agency.

Ukrainian GALA | VYTOKY стала не просто концертом или церемонией награждения, а заявлением о готовности украинской культуры создавать новые институты, новые традиции и новые смыслы даже в самые сложные времена. Событие заложило основу для дальнейшего развития Ukrainian GALA как постоянной платформы, призванной формировать новую культурную традицию современной Украины и объединять тех, кто создает ее будущее.

