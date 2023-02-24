Нейронная сеть сгенерировала фото, как будет выглядеть Киев после победы
Искусственная нейронная сеть создала фото того, как будет выглядеть Киев после победы. Кроме того, были созданы снимки столицы Украины после того, как она отстроится.
Об этом сообщили в социальных сетях. На них можно увидеть, каким будет наш город.
"Нейросеть сгенерировала, как будет выглядеть Киев после победы. Первые две фото – Киев, после того, как отстроится, а последующие – в день, когда в Украине объявят победу", – говорится в сообщении.
Искусственные нейронные сети – это вычислительные системы, вдохновленные биологическими нейронными сетями, составляющими мозг животных. Такие системы обучаются задачам (поступательно улучшают свою производительность на них), рассматривая примеры, в общем-то без специального программирования под задачу.
Напомним, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине мэр Киева Виталий Кличко напомнил, как столица готовилась к возможному наступлению врага в начале 2022 года. А также он опубликовал кадры первых дней вооруженной агрессии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в Киеве началась эвакуация. Тогда на большинстве дорог города, в частности, на проспекте Берестейском (бывшей Победы), были зафиксированы многокилометровые пробки.
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