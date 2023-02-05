Небольшой снег и 1-6°С мороза: подробный прогноз погоды по Киевщине области на 5 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 5 февраля, облачно, небольшой снег. Синоптики прогнозируют днем 1-6°С мороза

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 5 февраля. Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 5-10°С, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 5-7°С, днем 2-4°С мороза", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -4°С... -2°С; Мироновка -4°С… -2°С; Фастов -4°С… -2°С; Яготин -3°С... -1°С; Барышевка -3°С… -1°С; Борисполь -3°С… -1°С.

Добавим, в Украине 5 февраля синоптики прогнозируют снегопады по всей стране (в Крыму – снег с дождем) и минусовую температуру и днем и ночью (кроме южных регионов, где в светлое время суток ожидается небольшой плюс на термометрах).

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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