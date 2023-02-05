По всей Украине будет снег, в Карпатах ударят сильные морозы: в Укргидрометцентре дали прогноз на воскресенье. Карта

В Украине 5 февраля прогнозируют снегопады по всей стране (в Крыму – снег с дождем) и минусовую температуру и днем, и ночью (кроме южных регионов, где в светлое время суток ожидается небольшой плюс на термометрах).

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Соответствующий прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра. Наиболее низкая температура, судя по метеорологической карте, будет во Львовской области (от -8 до -10 градусов ночью и от -7 до -5 днем). В Карпатах будет еще холоднее (ночью от-11 до -16, днем от -6 до -11).

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что на дорогах страны местами возможна гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве и Киевской области в этот день пройдет небольшой снег. Температура будет в пределах от -5 до -7 градусов ночью и от -1 до -3 днем.

Добавим: в начале следующей недели (с 6 февраля) в Украину придет еще большее похолодание. Местами столбики термометров опустятся до -14 градусов, заявили ранее в Укргидрометцентре.

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 февраля харьковский сурок Тимка III предсказал, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары.

– Эксперт Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха тоже заявляла, что на раннюю весну рассчитывать не стоит.

– В то же время в конце февраля некоторые синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду.

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